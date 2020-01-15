В Англии полиция выяснила, кто регулярно подкидывал жителям деревни пакеты с деньгами

Полиция Англии выяснила, кто в течение шести лет подкидывал пакеты с деньгами жителям деревни Блэкхолл-Кольери.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Guardian.

Как известно, полиция английского графства Дарем уже пять лет пытается разгадать, кто же подбрасывает пакеты с деньгами жителям деревни Блэкхолл-Кольери. Первый подобный случай произошел в 2014 году. С тех пор нашли 12 пакетов с деньгами, четыре из них — в этом году.

Раньше Блэкхолл-Кольери была шахтерской деревней, но последняя шахта в ней закрылась в 1981 году. По словам местных жителей, с тех пор они переживают тяжелые времена.

В 2014 году на улицах деревни начали находить деньги, часто они лежали пачками прямо на тротуарах — часто там, где их могли найти нуждающиеся, в том числе пенсионеры. Всего за шесть лет они обнаружили 13 пачек, в каждой из которых было по две тысячи фунтов 20-фунтовыми купюрами, то есть 26 тысяч фунтов. При этом все деньги жители отнесли в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов опросили сотрудников местного банка, офисов и почтового отделения, сняли с банкнот отпечатки пальцев, но так и не смогли вычислить тех, кто оставлял деньги.

У полицейских было несколько версий: по одной из них деньги оставлял наркоторговец, который хотел избавиться от незаконного дохода.

Однако анонимные благотворители сами связались с полицией. Выяснилось, что их двое, некоторое время назад у них появились деньги и они захотели ими поделиться. Одна из благотворительниц рассказала, что чувствовала эмоциональную связь с деревней после того, как ей помог местный житель, и захотела отблагодарить весь Блэкхолл-Кольери за доброту.

Имена благотворителей не раскрываются, так как они не хотят публичности. Известно только, что они не живут в деревне. Не исключено, что изначально они оставляли деньги отдельно друг от друга и только потом объединили силы. По их словам, часто они ждали, чтобы убедиться, что их подарок подобрали.

Деньги вернули людям, которые их нашли.