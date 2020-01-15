Компания «Microsoft» прекратила поддержку операционной системы Windows 7 – её считают устаревшей

С 14 января Microsoft прекращает бесплатную поддержку операционной системы Windows 7, вышедшей в конце 2009 года. Пользователи не смогут получить новых обновлений, в том числе патчей от критических уязвимостей, а техподдержка перестанет им помогать.

Об этом сообщает «Tjournal».

Компания более года предупреждала пользователей о будущем прекращении поддержки. С 15 января в Windows 7 добавят заметный баннер на весь экран с предупреждением об опасности продолжения использования устаревшей системы.

В Microsoft призвали пользователей перейти на Windows 10, и, по возможности, сменить устройство на более новое. До июля 2016 года компания предлагала обновиться бесплатно, теперь перейти на новую систему можно будет за 139 долларов.

Несмотря на то, что Windows 7 вышла более десяти лет назад, она всё ещё остаётся одной из самых популярных ОС Microsoft. По данным Net Applications, на ней работает свыше трети всех компьютеров и ноутбуков, а система установлена более чем на 900 миллионах устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Google готова заплатить $1,5 миллиона хакерам, которые взломают защиту новой версии Android.