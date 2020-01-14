«Это даже не рассматривается»: глава МАУ о возобновлении рейсов в Иран

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что возобновление рейсов в Иран после атаки на самолет даже не рассматривается.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

Дыхне заявил, что Иран на данный момент для МАУ закрыт.

«На данный момент даже не рассматривается (возобновление полетов, - ПН)», - заявил он.

Отметим, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака после крушения самолета МАУ. Также украинский премьер заявил, что до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.