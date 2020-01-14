В Госпотребслужбе отчитались, что в 2019 году на территории Николаевщины зарегистрировали 33 случая бешенства у животных

За 2019 год в Николаевской области официально зарегистрировали 33 случая бешенства у животных.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы Николаевской области.

При этом эпизоотическую ситуацию по вопросу бешенства у животных назвали сложной.

«За данный период зарегистрировано случаев бешенства лис - 9, кошек - 9, собак - 8, крупного рогатого скота - 5, мелкого рогатого скота - 1 и 3 случая бешенства среди других диких животных», - сказано в сообщении.

Также в Службе сообщили, что случай бешенства у мужчины, от которого он скончался, произошел в селе Благодатное Арбузинского района.

В то же время экс-директор николаевского Центра защиты животных Александр Голобродский у себя на странице в Facebook сообщил, что собаку, укусившую человека, в селе забили камнями. Труп животного еще четыре дня лежал на улице.

«Молодой человек был укушен бешеной бродячей собакой, вскоре после укуса собаку охватил паралич и жители села забили ее камнями т.к. боялись подходить. 4 дня она лежала посреди села. Ждали ветеринаров Госпродпотребслужбы, но не дождались и селяне сами закопали ее», - написал Голобродский.

Напомним, что 12 января в Николаевской области мужчина умер от бешенства. Заболевание проявилось через 3 месяца после укуса собаки и отказа пострадавшего от экстренной профилактики бешенства, что было единственным шансом на спасение.

В то же время, в управлении здравоохранения Николаевского городского совета отчитались, что во всех больницах Николаева есть вакцина против бешенства. Вакцина и процедура прививки являются бесплатными.