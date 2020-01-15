Французский «человек-паук» без страховки забрался на 187-метровый небоскреб

В Париже 57-летний француз Ален Робер за 52 минуты забрался на 187-метровую башню компании Total в районе Дефанс.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «RFI».

Таким образом он поддержал протесты против повышения пенсионного возраста.

- В мои 57 лет мне формально недалеко до пенсии. Для меня единственный способ заработать деньги – это верхолазание. Должен ли я теперь заниматься этим до 64 или 67 лет? - объяснил он.

Ален Робер прославился умением забираться на небоскребы без снаряжения, за что и получил прозвище «человек-паук».

Напомним, что ранее французский экстремал Фрэнки Запата впервые в истории перелетел через Ла-Манш на флайборде.