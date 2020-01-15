Новый травмпункт БСМП Николаева заработает к концу января, – начальница горздрава

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай заявила, что травматологическое отделение на территории БСМП заработает в конце января.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер».

Как известно, 28 декабря, в Николаевской больнице скорой медицинской помощи торжественно открыли построенный травмпункт.

По словам начальницы горздрава, на сегодняшний день вся необходимая документация оформлена, и пока проводятся санитарно-гигиенические работы - все помещения подводят в соответствии к требованиям.

— Потому что это новое здание, там нужно, чтобы пришли посевы с лабораторного центра. И он откроется, я думаю, что до конца января он заработает на полную мощность. Там стоит современное оборудование, там есть две операционных — на первом и втором этажах, палата для приема амбулаторных больных, рентген-оборудование. Он абсолютно доступный для людей с ограниченными возможностями. Сегодня уже никто не будет жаловаться, что он не может попасть в травмпункт — там есть и пандус, и два лифта — грузовой и пассажирский. Это был социально важный объект. Он уже есть, он работает и на этом можно поставить большую точку, - сообщила Ирина Шамрай.

Как известно, срок сдачи объекта был указан 25 декабря. Как и обещала ранее директор «Антарес-БУД», фирма в срок закончила все строительные работы.