В Кабмине заявили о готовности отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО

Украина в рамках миссии НАТО готова отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что 14 января Кулеба провел встречу в штаб-квартире НАТО с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса по вопросам операций Джоном Манзой.

«Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма», - заявил Кулеба.

Также стороны согласовали следующие шаги по внедрению нового подхода НАТО «Один партнер - одна программа», а также обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и разработку документов для ее выполнения.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.