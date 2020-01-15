Маленькому николаевцу, у которого нашли опухоль в головном мозге, срочно нужна финансовая помощь – ребенок в реанимации

Маленькому николаевцу Никите Торбе, которому врачи диагностировали серьезное заболевание, необходима финансовая помощь для лечения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники Никиты.

14 января врачи Николаевской областной детской клинической больницы поставили семимесячному Никите диагноз «медуллобластома» – злокачественная раковая опухоль головного мозга. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Родители малыша на данный момент занимаются поиском клиники и сбором денежных средств на лечение.

«Слезы катятся горохом, трудно поверить в это, кажется, что это страшный сон, но родители, родные и друзья не опускают руки и прикладывают все усилия, чтобы спасти маленькое Чудо. Именно поэтому мы сейчас занимаемся сбором всех необходимых документов и средств на лечение за рубежом», – сообщили родственники ребенка.