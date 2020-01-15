Глава ОГА Стадник провел совещание с тепловиками и рекомендовал им проанализировать начисления николаевцам за декабрь

Глава Николаевской областной государственной администрации рекомендовал предприятиям, которые занимаются в Николаеве теплоснабжением, проанализировать начисления потребителям за декабрь 2019 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На встрече представителей теплоснабжающих предприятий, Николаевского городского главы Александра Сенкевича и Стадника обсуждалась ситуация с начислениями для жителей города.

«Согласно озвученной информации, рекомендовал теплоснабжающим предприятиям Николаева тщательно проанализировать начисления за потребленную тепловую энергию в декабре», – сообщил Стадник.

«Учитывая, что за определенный период декабря, после снятия показаний приборов учета тепловой энергии, начисление осуществлялись по среднему показателю, пришли к выводу, что необходимо осуществить корректирующие перерасчеты в январе текущего года по декабрь прошлого», – написал он.

«Главное и самое важное - расчеты за потребленную тепловую энергию должны быть социально справедливыми!» – отметил глава ОГА.

Также Стадник сообщил, что 16 января состоится пресс-конференция, на которой представители предприятий публично объяснят ситуацию и разъяснят николаевцам порядок начисления объемов потребленной тепловой энергии в декабре 2019 года.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Также в ТЭЦ пояснили причину стоимости начисленной услуги за декабрь, которая вызвала массовое возмущение николаевцев - большие суммы за тепло у пользователей ТЭЦ получились, потому что на предприятии в декабрь включили часть платы за ноябрь, но никому не объяснили.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.