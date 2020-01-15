Благотворительный фонд Олега Боз наградил победителей конкурса «Волшебное Рождество»

В понедельник, 13 января, в Коблевском сельском совете состоялось награждение победителей и призеров конкурса Волшебное Рождество.

Об этом сообщает «Koblevo.news».

Как известно, каждый год в начале декабря благотворительный фонд Олега Боз «Развитие Коблево» объявляет о старте веселого и творческого состязания на лучшее новогоднее украшение двора. В этом году конкурс добавил новую номинацию: «Лучшее украшение от школ и детских садиков», что добавило особенного драйва.

На церемонию награждения пришли не только участники, но и группы поддержки, председатель Коблевской ОТГ Владимир Панич и глава благотворительного фонда Олег Боз высказали особую благодарность за активность и креативность жителей ОТГ.

«Большое спасибо вам за вашу жизненную позицию. Чем больше у нас будет таких активных людей, тем лучше мы будем жить, лучше относиться друг к другу, понимать друг друга, наша Громада будет развиваться быстрее. Привлекайте к участию в конкурсе своих соседей, родственников и всех, кто неравнодушен к развитию самих себя!», – обратился к присутствующим Владимир Панич.

Олег Боз подчеркнул, что выбор кому отдать главный приз в обеих номинациях был нелегким и для него, и для членов жюри.

Определить лидера в первой номинации «Лучшее новогоднее украшение частного домовладения» членам жюри помогло интернет-голосование жителей Коблевской ОТГ. В результате первое место и приз в 15 тысяч гривен завоевала семья Вовк (с. Коблево), второе место и приз в 10 000 грн. получила семья Кириловец (с. Коблево) и третье место с призом в 5 тысяч гривен – дружная семья Сенишиных.

Кропотливую работу коллективов школ и детских садиков по достоинству оценили члены конкурсной комиссии. В номинации «Лучшее украшение школ и детских садов» лидером стал Коблевский детский садик, второе место занял Новофедоровский детский садик, а третье – школа села Рыбаковка, с соответствующими денежными призами.

Стоит отметить, что награждение четы Сенишиных стало отдельным действием, которое не только рассмешило всех в зале, но и растрогало самого главу Фонда Олега Боз. Глава семейства Виктор, его супруга и дети приготовили Олегу Константиновичу подарки. Да не простые, а со смыслом! Ромашку, вырезанную из дерева – как наглядный логотип конкурса «Волшебное рождество», символизирующий семейное единство, и книгу о благородных человеческих ценностях и необходимости совместных добрых дел.

В адрес участников и их творений, окунувших Коблевскую ОТГ в новогоднюю сказку, звучало огромное количество добрых слов. И действительно, дома конкурсантов превратились в яркие фотозоны для соседей, знакомых и друзей.

Жители Коблевской громады знают, чем примечателен конкурс «Волшебное рождество» – никто из конкурсантов не уходит без приза. По полторы тысячи гривен, в качестве утешительных подарков, получили Новофедоровская школа и детский сад села Рыбаковка.

Конкурс «Волшебное рождество», призванный озарить Коблевскую громаду праздничными огнями и сплотить в творческом процессе детей и взрослых, набирает обороты. Его основатель и главный спонсор глава БФ «Развитие Коблево» Олег Боз выражает искреннюю надежду на то, что в следующем году количество участников вырастет, и света ярких гирлянд станет еще больше.