Начальником полиции Снигиревки назначили полковника, ранее возглавлявшего РОВД в Сумской области

Новым начальником Снигиревского отдела полиции стал полковник Олег Цуриков. Ранее он был начальником Лебединского отделения полиции в Сумской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Новоназначенный глава полиции Снигиревского района, обращаясь к личному составу, заверил, что приложит максимум усилий, чтобы поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории вверенного района были успешно выполнены», - сообщили в полиции.

Отметим, что в 2016 году Цуриков был заместителем начальника полиции города Сумы, а также временным начальником полиции Сум. Согласно декларации о доходах, в качестве места проживания Цуриков указал Чаплинку Херсонской области. Напомним, что руководство полиции Николаевской области ранее работало в Херсонской области.