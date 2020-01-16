В США вся школа встретила овациями 6-летнего мальчика, который поборол рак

В США 6-летний Джон Оливер, житель городка Ньюбери, штат Огайо, более трех лет боролся с лейкемией. Когда он все-таки смог ее победить, вся школа встретила его овациями.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

Все началось на Хэллоуин в 2016 году – мальчик упал, ударившись головой о спинку кровати. Родители немедленно повезли Джона в больницу, где его отправили в реанимацию. Чуть позднее ему поставили диагноз – лейкемия. Лечение было очень сложным, а потому Джон не мог наслаждаться жизнью, как большинство детей.

Посещение школы также было для него проблемой. Но, несмотря на это, он занимался самостоятельно, потому не отставал от остальных. Когда же мальчик вернулся в школу после последнего сеанса химиотерапии, его встретили аплодисментами.

Напомним, что ранее в NASA подросток в первые дни стажировки помог открыть новую планету, которая вращается вокруг двух звезд.