«Изъяли документы по одному субъекту хоздеятельности»: В николаевской ГНС прокомментировали обыски СБУ

В среду, 15 января, в Главном управлении ГНС в Николаевской области сотрудниками следственного управления Службы безопасности Украины проведено изъятие документов по регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных относительно одного субъекта хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в области.

Как известно, у главы ГНС Сергея Верланова и в ряде областных управлений проводят обыски – СБУ заявила, что выявила схему «отмывания» денег.

Следует отметить, при проведении следственных действий работники ГНС Николаевщины максимально способствовали эффективной работе правоохранителей.