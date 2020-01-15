«Изъяли документы по одному субъекту хоздеятельности»: В николаевской ГНС прокомментировали обыски СБУ

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В среду, 15 января, в Главном управлении ГНС в Николаевской области сотрудниками следственного управления Службы безопасности Украины проведено изъятие документов по регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных относительно одного субъекта хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГНС в области.

Как известно, у главы ГНС Сергея Верланова и в ряде областных управлений проводят обыски – СБУ заявила, что выявила схему «отмывания» денег.

Следует отметить, при проведении следственных действий работники ГНС Николаевщины максимально способствовали эффективной работе правоохранителей.

«Дополнительно сообщаем, что работники Главного управления ГНС в Николаевской области при осуществлении своих полномочий придерживаются требований действующего законодательства и работают, исключительно, в правовом поле», - говорится в сообщении.

Виолетта Чех

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русскийобщество