Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков

Кабинет министров ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.

Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

Председатель правительства отметил, что будут действовать единые критерии для оценки риска от их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок.

«Если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сперва будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованого транспорта, большого количества нарушений ПДД, а также нарушений режима труда и отдыха водителей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД намерены ужесточить правила пассажирских перевозок.