НУК имени адмирала Макарова познакомил николаевцев с культурой и историей Китая

В среду, 15 января, в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова, который продолжает поддерживать традиции культурного обмена между Украиной и Китаем, состоялось открытие выставке в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает интернет-издание «NikLife».

Старт мероприятию дало перерезание ленточки мэром Николаева Александром Сенкевичем, после чего началась официальная часть, где перед гостями и студентами выступили генеральный Консул КНР в городе Одесса Сун Лицюнь, заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов и ректор кораблестроительного университета Евгений Трушляков.

Так, Сун Лицюнь отметил, что за 70 лет Китай прошел долгий путь к процветающей стране и что благодаря этой выставке каждый сможет лучше узнать и понять его страну.

— В последние годы дружественные отношения и деловое сотрудничество между Китаем и Украиной динамично и неуклонно развиваются. Много украинцев, особенно молодежь, заинтересованы в нашем государстве. Они хотят познакомиться с традиционной культурой и достижениями в развитии нашей страны. Чтобы по-настоящему помочь вам понять Китай, мы сегодня организуем такую фотовыставку. Эти яркие и живые фотографии будут представлять вам исторические этапы КНР, – отметил генеральный консул.

В свою очередь Александр Сенкевич отметил, что те, кто посетят выставку, захотят поехать в Китай и в роли туриста познакомиться со страной, а нам, николаевцам, предстоит много работы, и в первую очередь – над собой.

— История Китая показывает лишь одно: никто не сделает за нас нашу страну богатой и развитой [...]. Это наша с вами каждодневная работа. Коротко говоря, нужно пахать. Нужно работать каждый день над собой, над своими скилами [...]. Делать себя лучше, территорию своей страны лучше и наша обязательно добьется успеха. И если мы не догоним Китай, то как минимум будем приближаться к нему, – подытожил мэр и поблагодарил за то, что благодаря выставке можно изучить великое прошлое Китая.

После торжеств каждый мог поближе познакомиться с культурой «Поднебесной», ее обычаями, историей. Экспозиция поместила в себе множество колоритных снимков – от старых черно-белых до современных.

Студенты и гости мероприятия с интересом разглядывали стенды, где под каждым из фото рассказывалось о том или ином периоде в истории Китая. Отметим, что выставка будет работать в течение двух недель и посетить ее могут все желающие.

Напомним, что Национальный Университет Кораблестроения имени адмирала Макарова продолжает развитие сотрудничества с университетами Китая и подписал договор о запуске совместной образовательной программы с одним из вузов.