В Харькове новой начальницей патрульных назначили 31-летнюю Алену Стрижак

В Харькове новой руководительницей управления патрульной полиции назначили 31-летнюю старшего лейтенанта полиции Алену Стрижак.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Стрижак служит в патрульной полиции с 2015 года. Несла службу в Днепре, начинала с патрулирования на линии, затем занимала должность командира роты, а затем и командира батальона. С октября 2018 года Алена Стрижак работала в Хмельницком, где была заместителем начальника управления.

- В своей работе Алена неоднократно доказывала, что является настоящим профессионалом, показала свои лидерские способности. Это командир, который всегда будет вместе с вами, и прислушивается к каждому подчиненному. Она требовательна, но всегда включится в любую проблему и готова к общению, - рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Новоназначенная руководительница поблагодарила за доверие:

- Для меня это очень ответственно. Основные задачи, которые мы будем ставить перед собой, это уровень доверия населения, сотрудничество и коммуникация с гражданами, коммуникация между подразделениями, а также обеспечение безопасности дорожного движения и публичной безопасности на территории обслуживания. Надеюсь, что наше сотрудничество будет исключительно позитивным для коллектива, управления и региона, - сказала Стрижак.

Напомним, что ранее в Украине в полицейском спецназе КОРД появилась первая выпускница-девушка.