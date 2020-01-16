Глава ГНС анонсировал переаттестацию всех сотрудников налоговой службы

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что до 1 июля проведут переаттестацию всех налоговиков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Верланов 15 января посетил налоговую Одесской области, где начнет работать группа по проверке этого управления ГНС. Глава службы заявил, что в налоговой будут строго и бескомпромиссно пресекаться любые попытки «реанимировать старые коррупционные схемы». ГНС начала работу над разработкой плана переаттестации всех сотрудников налоговой, который должен быть представлен на рассмотрение Кабмина в двухнедельный срок.

- Я лично сторонник того, чтобы такая переаттестация была максимально объективной, беспристрастной и прозрачной. Процесс переаттестации всех работников налоговой службы должен быть завершен до 1 июля, - сказал Сергей Верланов.

Помимо этого, в налоговой откроют анонимную антикоррупционную линию. Все, кто располагает информацией о незаконных действиях сотрудников налоговой, смогут проинформировать об известных им фактах.

Напомним, что ранее НАБУ задержало главу Одесской областной налоговой и её заместителя, подозреваемых в попытке подкупить прокурора. Затем в СБУ заявили, что новоназначенные чиновники Государственной налоговой службы в Киеве и областях помогали выводить в теневой сектор экономики более 500 миллионов гривен ежемесячно.