В NASA заявили, что прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на пресс-службу NASA.

По показателю средней температуры в мире самым жарким был 2016 год. 2019 год занял второе место. В NASA отмечают, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,98 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.

Учёные отметили, что, начиная с 1960 года, каждое десятилетие было теплее, чем предыдущее. А последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.