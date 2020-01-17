В NASA заявили, что прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений

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Десятилетие, которое прошло, стало самым теплым в истории наблюдений ученых Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), начиная с 1880 года.

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на пресс-службу NASA.

По показателю средней температуры в мире самым жарким был 2016 год. 2019 год занял второе место. В NASA отмечают, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,98 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке. 

Учёные отметили, что, начиная с 1960 года, каждое десятилетие было теплее, чем предыдущее. А последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.

«Растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличение количества таких экстремальных явлений как тепловые волны, пожары, сильные осадки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что климатические изменения могут затронуть огромную массы ядерных отходов, закрытую под куполом на острове Рунит на Маршалловых островах.

Мила Волкова

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русскийобщество