В NASA заявили, что прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений

Десятилетие, которое прошло, стало самым теплым в истории наблюдений ученых Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), начиная с 1880 года.
Об этом пишет Громадське, ссылаясь на пресс-службу NASA.
По показателю средней температуры в мире самым жарким был 2016 год. 2019 год занял второе место. В NASA отмечают, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,98 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.
Учёные отметили, что, начиная с 1960 года, каждое десятилетие было теплее, чем предыдущее. А последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.
«Растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличение количества таких экстремальных явлений как тепловые волны, пожары, сильные осадки», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что климатические изменения могут затронуть огромную массы ядерных отходов, закрытую под куполом на острове Рунит на Маршалловых островах.