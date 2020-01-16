На высокий пост в Ватикане впервые назначили женщину

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Франциск назначил 66-летнюю юристку Франческу Ди Джованни заместителем секретаря в многосторонних делах в Государственном секретариате, важном офисе Ватикана. Она будет отвечать за координацию отношений Святого Престола с организациями, включая ООН.

Ди Джованни проработала в Ватикане 27 лет и имеет юридическое образование. Она специализируется в таких сферах, как миграция и беженцы, положение женщин, интеллектуальная собственность и туризм.