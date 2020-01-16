На высокий пост в Ватикане впервые назначили женщину

Папа Римский Франциск впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.
Франциск назначил 66-летнюю юристку Франческу Ди Джованни заместителем секретаря в многосторонних делах в Государственном секретариате, важном офисе Ватикана. Она будет отвечать за координацию отношений Святого Престола с организациями, включая ООН.
Ди Джованни проработала в Ватикане 27 лет и имеет юридическое образование. Она специализируется в таких сферах, как миграция и беженцы, положение женщин, интеллектуальная собственность и туризм.
«Святейший Отец, безусловно, принял беспрецедентное решение, которое, кроме меня лично, свидетельствует о внимании к женщинам. Но ответственность связана с работой, а не с тем фактом, что я женщина», - сказала Джованни.
Ранее сообщалось, что папа римский ударил женщину, которая схватила его за руку, а позже извинился за это.