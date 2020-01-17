В Николаеве разводят мосты для выхода из «НЗС» десантного корабля

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В четверг, 16 января, в Николаеве проводится развод Варваровского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, разводку запланировали с 12:00 до 13:00, когда из акватории «Николаевского судостроительного завода» выйдет десантный корабль «Юрий Олефиренко». Резервный день для разведения мостов – 17 января, время также определили с 12:00 до 13:00.

Напомним, что в ноябре и декабре 2019 года также планировали разведение мостов для вывода корабля «Юрий Олефиренко», но в итоге разведение мостов отменили.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество