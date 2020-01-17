В Нью-Йорке хотят открыть первый музей хип-хопа

В Нью-Йорке (США) до 2023 года планируют открыть первый в мире музей хип-хопа. Пока он временно функционирует в здании Bronx Terminal Market.

Об этом говорится на странице Bronx Terminal Market.

Для экспозиции использовали архивы развития хип-хоп культуры и выложили в свободный доступ личные истории художников и их экспериментальных техник.

Гостям предлагают ознакомиться с 5 элементами культуры хип-хопа. Посетители временной выставки погружаются в увлекательное путешествие по истории хип-хопа с 1970-х годов до наших дней.

В комментарии The New York Post директор музея сообщил, что заведение принесет немалые налоги, в том числе благодаря туристам со всего мира.

Напомним, секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Eminem, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в песнях.