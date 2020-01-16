Директора на один срок, классы от пяти человек и инклюзия: Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 0901 о полном общем среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов, против - трое, воздержались 54, не голосовали 16. Отметим, что все нардепы от Николаевщины поддержали новый закон.

Так, законом №0901 гарантируется, что зачислять детей в начальную школу должны без каких-либо конкурсов, кроме учреждений специализированного образования и частных учебных заведений. При этом, зачисление детей в школы для получения профильного среднего образования (академического или профессионального направления) происходит на конкурсной основе, но он может не проводится, если количество поданных заявлений о приеме не превышает общего количества свободных мест в соответствующих классах.

Само образовательное учреждение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения. В частности, местная власть за собственный бюджет может организовать подвоз детей и педагогов к учебному заведению и в обратном направлении школьными автобусами, в том числе специально оборудованными для перевозки лиц с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и других маломобильных групп населения.

Полное общее среднее образование приобретается на следующих уровнях:

начальное образование - первый уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом начального образования;

базовое среднее образование - второй уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом базового среднего образования;

профильное среднее образование - третий уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом профильной среднего образования.

Если родители ребенка с особыми образовательными потребностями обращаются в школу с заявлением – администрация обязана создать инклюзивный класс. К тому же лицам с нарушением слуха обеспечивается право на обучение на и на изучение украинского языка жестов.

«В коммунальное заведение для получения начального и базового среднего образования в порядке, определенном законодательством, обязательно зачисляются все дети, которые:

- проживают на территории обслуживания учебного заведения;

- являются родными братьями и/или сестрами детей, которые получают образование в этом учебном заведении;

- являются детьми работников этого учреждения», - говорится в новом законе.

Образовательный процесс по новому закону будет состоять из нескольких циклов:

1-2 классы - адаптационно-игровой цикл начального образования;

3-4 классы - основной цикл начального образования;

5-6 классы - адаптационный цикл базового среднего образования;

7-9 классы - базовое предметное обучение;

10 класс - профильно-адаптационный цикл среднего образования;

11-12 классы - профильный цикл среднего образования.

В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут.

Новый закон также регулирует количество учеников в классах. Теперь в государственных школах в одном классе может обучаться от пяти до 25 учеников для начальной школы, и 30 учеников - для средней школы. Минимальная продолжительность учебного года - не меньше 175 учебных дней в период с 1 сентября до 1 июля.

Для подтверждения знаний по предметам, которые приобретаются вне учреждения, проводится обычное годовое оценивание или ГИА.

Полное общее среднее образование можно будет приобрести по дневной, дистанционной, сетевой, экстернатной, семейной и другим формам обучения.

Также закон регулирует образование детей, которые находятся на длительном стационарном лечении, теперь они имеют право получить образование в медучреждении. Для работы по индивидуальной программе ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. После чего разрабатывается индивидуальный учебный план, который составляют совместно с педагогами, родителями и самим учеником. Его должен будет одобрить педсовет и утвердить директор.

Родители учеников имеют право присутствовать на учебных занятиях своих детей по предварительному согласованию с руководителем учреждения.

Законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах:

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и которые не имеют государства, которое этот язык бы защищал и развивал. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) классы наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды обитания, использование этой модели может быть разное, но основы такие:

на материнском языке, наряду с изучением государственной, они будут учиться в начальный школе;

в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке;

со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной из украинской языковой семей, а также проживающие преимущественно в среде собственной речи (русский язык). Там начальная школа также будет языком меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Что касается работы учителей, то им может стать человек с любым образованием, а не только с педагогическим. Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее рамках получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник будет получать дополнительную 20% надбавку.

В общем ставка для учителя - 18 учебных часов. При этом предусмотрены ряд доплат, например, за классное руководство (20-25%), проверку учебных работ (10-20%), заведование мастерскими и кабинетами информатики (15-20%), комнатами хранения оружия, стрелковыми тирами, паспортизованными музеями (10-15%); структурными подразделениями учреждений образования (25%); учебными (учебно-методическими) кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками, учебно-опытными участками (10-15%); библиотекой (медиатекой) или за библиотечную работу или работу с библиотечным фондом учебников (5-15%); за работу в инклюзивных классах (группах) (20%); обслуживание компьютерной техники (10-15%); проведение внеклассной работы с учащимися (10-40%).

За почетные, ученые, спортивные звания, научные степени педагогическим работникам устанавливаются доплаты в размере 15-30% должностного оклада, а за педагогические звания и за работу в специальных учебных заведениях (классах, группах) педагогическим работникам устанавливаются повышение должностного оклада на 10-30%.

Директор школы назначается на 6 лет по результатам конкурса, один человек не может занимать эту должность два срока подряд. При этом, если человек в первый раз назначается директором, то с ним заключается трудовой договор на два года. После окончания его действия и при условии надлежащего его выполнения стороны имеют право продлить срок действия соответствующего срочного трудового договора еще на четыре года без проведения конкурса.

Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.

Финансирования учреждений общего среднего образования осуществляется из государственного и местных бюджетов, при этом финансирование получения полного общего среднего образования за счет средств государственного бюджета в коммунальных учебных заведениях осуществляется путем предоставления образовательной субвенции и других трансфертов из государственного бюджета местным бюджетам.

Напомним, что ранее корреспондент «Преступности.НЕТ» Юлия Давиденко в своем материале детально рассказала об одном из нововведений - о закрытии набора в 10-12 классы в ряде школ города Николаева.