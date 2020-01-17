В Николаеве водолазы почистили речное дно в местах, где на Крещение будут купаться люди

В Николаеве накануне Крещения водолазы почистили дно в местах, где будут купаться жители города.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Из реки достали большое количество мусора: ветки, бутылки от алкогольных напитков, шины, куски бетона, урны и даже кастрюлю.

Как рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Александр Герасименя, в мэрию поступило обращение от Николаевской епархии о проведении крестного хода и обряда Крещения. Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил принять меры, чтобы организовать безопасное празднество.

- Кроме нижней набережной, очищаем также места купания в Корабельном районе, на Намыве и в Яхт-клубе. Обследование осуществляют специалисты областной федерации подводной деятельности и спорта. 19 января в местах массового погружения будут дежурить спасатели, чтобы при необходимости оказать гражданам помощь, - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что двое николаевцев получили травмы во время купания в реке.