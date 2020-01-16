«Николаевская ТЭЦ» может изменить дату приема показаний – говорят, что так цифры в платежках станут точнее

Гендиректор ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко заявил, что предприятие рассмотрит запрос горожан на то, чтобы изменить дату подачи отчета по показаниям.

Об этом стало известно в четверг, 16 января, в ходе пресс-конференции руководителей двух николаевских теплоснабжающих компаний, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили завышенные цифры в платежках за отопление за декабрь тем, что в декабрь включили часть платы за ноябрь, которую не учли ранее, но никому не объяснили.

При этом горожан не устраивает, что показания подаются с 18 по 25 число каждого месяца, а в этот раз еще раньше - 16 числа, а за остальные дни месяца предприятие начислило среднюю плату. Отметим, что на «Николаевоблтеплоэнерго» отчеты по показаниям подают с 25-28 число каждого месяца и цена за услугу получается более точная.

Юрий Кишко отметил, что можно принимать показания и 29-30 числа каждого месяца, однако вряд ли предприятие успеет все рассчитать и внести данные в платежки.

— Такие даты (с 18 по 25 число, - ПН) установлены для удобства потребителей, чтобы все могли сдать свои отчеты своевременно и без проблем. Если кто-то будет желать перенести на 29 число, то милости прошу, но успеем ли мы рассчитать или не успеем? А вдруг кто-то еще захочет прийти 29, а если все захотят прийти 30 числа, очень хорошо, но мы не успеем их рассчитать и внести, - отметил директор «ТЭЦ».

Вице-губернатор Валентин Гайдаржи и директор Николаевоблтеплоэнерго Николай Логвинов Гендиректор ТЭЦ Юрий Кишко (третий справа)

Николаевцы, присутствующие на пресс-конференции

При этом, вице-губернатор Валентин Гайдаржи попросил «ТЭЦ» пойти по примеру «Николаевоблтеплоэнерго» - выделить на прием показаний с счетчиков три дня и поставить как можно больше людей для их отработки.

— Этот вопрос нужно изучить и сделать так, как удобно потребителям. Если кто-то обратится к нам с просьбой перенести расчет на другой день, мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Но пока запроса от потребителей об изменении даты расчета, которая существовала десятилетиями, не было, - подытожил Юрий Кишко.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Отметим, что стоимость платежки за декабрь 2019 года для абонентов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и абонентов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» снизилась в сравнении с выставленными ценами за аналогичный период в 2018 году.