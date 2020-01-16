Вице-мэр Омельчук заявил, что Николаев может получить грант в $300 тысяч на автоматическую передачу показаний в облтеплоэнерго

Заместитель городского головы Николаева по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук сообщил, что Николаев может получить 300 тысяч долларов грантовых средств для переведения домов на автоматическую систему снятия показаний и передачи их теплоснабжающим компаниям.

Об этом стало известно в четверг, 16 января, в ходе пресс-конференции руководителей двух николаевских теплоснабжающих компаний, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам чиновника с прошлого года в программе департамента энергоэффективности предусматривали такие мероприятия и сейчас просчитывают стоимость такой услуги. При этом, Александр Омельчук отметил, что вопрос усложняется тем, что балансодержатели счетчиков в городе разные – часть счетчиков принадлежит жителям, часть – Департаменту ЖКХ, еще часть - ОСМД и так далее.

Еще одна проблема состоит в том, что некоторые счетчики просто не предназначены к установке модема, и чтобы перевести весь дом на такую систему придется менять весь узел учета вместе с системой дистанционной передачи данных.

— Но, департамент энергетики работает над этими мероприятиями. На сегодня есть предварительная проработка по гранту на 300 тысяч долларов на такие системы дистанционной передачи. Это будет порядка 300 домов. Это удовольствие не дешевое, но современные реалии говорят о том, что мы должны это внедрять, и за пять лет, возможно, удастся закрыть эту тематику, - сообщил он.

Также стоит отметить, что в случае получения грантовых средств деньги направят на дома, которые обслуживает коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго». На сегодняшний день около 100 домов «Николаевоблтеплоэнерго» уже оборудованы такой системой за средства Мирового банка.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Как известно, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили завышенные цифры в платежках за отопление за декабрь тем, что в декабрь включили часть платы за ноябрь, которую не учли ранее, но никому не объяснили.

Отметим, что стоимость платежки за декабрь 2019 года для абонентов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и абонентов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» снизилась в сравнении с выставленными ценами за аналогичный период в 2018 году.

При этом, «Николаевская ТЭЦ» может изменить дату приема показаний – говорят, что так цифры в платежках станут точнее.