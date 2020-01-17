«Закроют Facebook, вы в суде скриншот покажете?»: Николаевцев просят напрямую обращаться в «ТЭЦ» при возникновении проблем

Генеральный директор ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко призвал жителей решать проблемы не в социальных сетях, а обращаться напрямую в предприятие.

Об этом стало известно в четверг, 16 января, в ходе пресс-конференции руководителей двух николаевских теплоснабжающих компаний, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, Юрий Кишко отметил, что не понимает ажиотажа вокруг цен в платежках, пришедшим николаевцам за декабрь, ведь официально на предприятие с заявлением о завышенных суммах за тепло поступило лишь от девяти горожан, а остальные же стали сразу возмущаться в соцсетях, не разобравшись в ситуации. Также он отметил, что «ТЭЦ» обслуживает 39 тысяч абонентов, а «Николаевобтеплоэнерго» - 84,5 тысяч.

— Если мы возьмем 9 потребителей, у которых возникли вопросы, то, во-первых, у меня вопрос к этим потребителям: «А они обращались, кто-то из них, в теплоснабжающую организацию? Кто угодно?». Я отвечу - нет. Простите меня, если вам в магазине посчитали неправильно, то вы сначала куда идете? В магазин ведь, правильно? Facebook – это хорошо, но нужно выяснить, где правда. Выяснили, оказалось, что правда на нашей стороне. Теперь надо этих людей спросить: Уважаемые, а может вы извинитесь или как? Ну, что вы такое написали. А все корреспонденты, которые тоже написали. Может стоит извиниться? Правда есть, и она четко зафиксирована в платежках. Поверьте, если было бы что-то не по правилам, то сейчас бы с нами говорили по-другому, - отметил чиновник.

При этом он добавил, что говорить о проблемах в соцсетях можно и нужно, однако все общение там не будет иметь юридической силы, если придется идти в суд.

— Что касается страниц в Facebook, либо всех других страниц – это, конечно, хорошо. Но бывают разные случаи, например, закроется завтра Facebook или еще что-нибудь. И наши с вами отношения, которые происходили на страницах в соцсетях – они пропадут. Самое главное, например, я вам предоставлю ответ, который вас не устроит, и вы захотите отстаивать свои интересы в суде. Вы имеете на это полное право и что вы в суд предоставите? Страницу из Facebook? Скриншот? - подытожил Юрий Кишко.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Как известно, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили завышенные цифры в платежках за отопление за декабрь тем, что в декабрь включили часть платы за ноябрь, которую не учли ранее, но никому не объяснили.

Отметим, что стоимость платежки за декабрь 2019 года для абонентов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и абонентов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» снизилась в сравнении с выставленными ценами за аналогичный период в 2018 году.

При этом, «Николаевская ТЭЦ» может изменить дату приема показаний – говорят, что так цифры в платежках станут точнее.