Весной в украинскую армию не будут призывать «срочников» возрастом 18-19 лет, - министр обороны

Во время весеннего призыва в апреле этого года в украинскую армию на срочную службу не будут призывать парней возрастом 18-19 лет. Исключением станут случаи, когда человек добровольно захочет пойти на службу в ВСУ.

Об этом в своем телеграмме написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Напомним, что ранее Президент Украины подписал указ, согласно которому на срочную службу в армию будут призывать с 18 лет.

«Возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе, и он никогда не менялся. И, собственно, Указ Президента подписан в рамках существующего закона. Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. В подтверждение этому есть обращения, которые мы получаем».

«Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет. По реформе призыва, о которой неоднократно заявлял – вопрос прорабатывается и над разработкой концепции реформы ведется активная работа, которая требует времени и изменений в законодательстве», - сообщил министр Загороднюк.

В пресс-службе Офиса Президента Украины уточнили, что военнослужащие срочной службы не направляются для прохождения службы в район проведения Операции Объединенных сил и проходят службу исключительно на мирной территории Украины. В то же время, на военную службу по контракту принимаются граждане в возрасте от 18 лет. Военнослужащие военной службы по контракту участвуют в боевых действиях.