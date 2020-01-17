На Николаевщине разыскивают подростка, который пропал ещё в начале декабря

Виктор Пономарь Еланецкий отдел полиции Новоодесского отделения Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 17-летнего Пономарь Виктора Васильевича, ученика III курса Еланецкого ПАЛа.

Об этом сообщается на странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

Молодой человек 2 декабря не явился на учёбу и до сих пор не вернулся.

Его приметы: рост около 150-175 сантиметров, коренастого телосложения, голова овальная, волосы темные, прямые, короткие, уши большие, глаза карие, особых примет не имеет. Был одет: черная куртка, джинсы синего цвета, светлые кроссовки. Вероятное местонахождение подростка - Николаев.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего граждан просят звонить по номеру 102, (05159) 9-14-47, 0938586858.

Напомним, что ранее в Николаеве разыскивали двоих детей, которые не вернулись домой. Благодаря неравнодушным жителям, их нашли полицейские.