В США заключенного, приговоренного к смерти, помиловали за несколько часов до казни - мужчину осудили еще в 1987 году

Американца Джимми Медерса помиловали за несколько часов до смертельной инъекции.

Об этом сообщает UPI со ссылкой на представителей власти штата Джорджия.

Суд принял соответствующее решение еще 15 января. Государственный совет по помилованию и условно-досрочному освобождению постановил, что изначально Медерса хотели приговорить к пожизненному заключению.

Кроме того, до убийства, за которое он взял ответственность на себя, у него не было судимостей. В совете по помилованию заявили, что поступок Медерса был «трагическим и бессмысленным», но он все равно не попадает в категорию особо тяжких преступлений.

При этом у Джимми Медерса не будет возможности получить условно-досрочное освобождение. Стоит отметить, что мужчину осудили еще в 1987 году.