Канадец встроил вместо потерянного глаза видеокамеру – она делает его похожим на терминатора

Канадец Роб Спенс остался в детстве без правого глаза, а заменить его решил видеокамерой. Он называет себя айборгом, что расшифровывается как глазной киборг.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Daily mail».

Встроенная вместо глаза камера позволяет максимально точно записывать все, что видит пользователь благодаря тому, что двигается. Она также записывает на видео, как мужчина моргает. Также в камеру встроили красный светодиод подсветки, что делает мужчину похожим на терминатора, который также имеет красные глаза-камеры.

Миниатюрная видеокамера является отдельным устройством и не подключается к глазному нерву для передачи изображения в мозг. Спенс использует ее для записи на видео разговоров с людьми и окружающего пространства. Емкости батареи хватает на 30 минут съемки. Данные с видеосенсора передаются беспроводным способом в хранилище, которое позволяет выводить информацию на монитор или выгружать его онлайн.

Напомним, что ранее британский врач восстановил лицо девушки, с которой произошел несчастный случай.