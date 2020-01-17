Мэр Николаева вместе с экс-нардепом, чиновниками и депутатами открыли пристройку к школе №36, на которую потратили ₴33 миллиона

В пятницу, 17 января, в Николаевской общеобразовательной школе №36 торжественно открыли пристройку к школе, в которой находится спортзал и столовая.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Торжественное открытие началось в новом спортзале, где первых лиц города и области, чиновников и депутатов ожидали ученики, подготовившие небольшое культурное мероприятие. Мэр Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция началась с того, что здание школы признали аварийным и фактически хотели ставить на школе крест.

Мэр также поблагодарил всех причастных к реконструкции, а именно проектанта, фирму-подрядчика ООО «Миколаївміськбуд», депутатов и директора школы, а также вручил им грамоты и награды городского головы. Слова благодарности и дальнейшие напутствия высказали и вице-губернатор Валентин Гайдаржи, депутат горсовета Серегй Карцев, который опекался школой, и, конечно же, директор школы Наталья Гриньков.

Помимо этого мэр Александр Сенкевич вручил школе сертификат на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, экс-нардеп Борис Козырь вручил сертификат на приобретение компьютеров, а также пообещал в следующий раз подарить школе сертификат на акустическое оборудование, вице-губернатор Валентин Гайдаржи вручил директору школы сертификат на приобретение оборудования для класса химии.

После этого, ученики и преподаватели показали свои таланты в разных видах спорта. Мэру и депутатам посчастливилось ненадолго стать баскетболистами, однако не у всех получилось попасть в корзину. Также самые маленькие школьники вместе с учителями станцевали танец.

В новой столовой гостей ждал конкурс, которым руководила участница девятого сезона шоу «Мастер шеф» Анастасия Погосова. Суть конкурса была в том, что мэр Александр Сенкевич, начальница управления образования Николаевского горсовета Анна Лычко, начальница управления образования и науки Николаевской ОГА Елена Удовиченко и мама одной из ученицы, которая изначально и обратилась с просьбой отремонтировать школу, возглавили четыре команды и должны были «в слепую» отгадать ингредиенты блюда, которое им приготовили.

Стоит отметить, что с Анастасией Погосовой школа заключила договор на информационное сотрудничество касательно предоставления консультаций по вопросам инноваций пищевой индустрии.

После всех развлекательных мероприятий, мэр с чиновниками и руководством школы пошли смотреть на сам пищеблок, который разделен на несколько блоков: мясной цех, овощной цех, холодильный цех, цех по обработке яиц и горячий цех.

По итогам торжественного открытия мэр рассказал журналистам, что столовую и спортзал, которых в школе никогда не было, подрядчик построил за год, а выделено на это из городского бюджета было 33 миллиона гривен.

— Вы знаете, так должны выглядеть все школы города Николаева. Я приятно удивлен, в том смысле, что с того времени, как я учился в школе, у нас такого не было. Сегодня мы видим, что это норма. Так должны выглядеть современные школы. У нас очень много школ и детсадов, которые нужно привести к такому виду, - подытожил мэр Александр Сенкевич.

При входе в столовую, школьники могут оставить свои вещи в специальных ящиках, также рядом есть умывальники, чтобы дети могли помыть руки, и туалеты.

На территории также появились новая спортплощадка и поле, где можно играть в футбол, баскетбол и волейбол.

Как известно, еще 2012 году в средней школе № 36 города Николаева, расположенной на улице Чигрина 143, стали обваливаться потолки и появляться трещины в стенах, из-за чего учебное заведение власти планировали закрывать. Тогда родители учеников и работники школы заявляли, что школа оказалась в аварийном состоянии из-за того, что чиновники восемь лет «кормили обещаниями» коллектив школы и не проводили необходимый ремонт здания.

Изначально ее обещали открыть к сентябрю 2017 года, позже введение в эксплуатацию перенесли на 2018 год. Первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко пригрозил увольнением чиновникам управления образования горсовета за возможный срыв открытия школы №36, в которой не первый год идет ремонт.

10 августа закончится «первая очередь» ремонта николаевской школы №36, дату ремонта столовой и спортивного зала так и не назвали, мотивируя это тем, что ремонтные работы в этих помещениях не будут мешать учебному процессу.

В сентябре 2018 года, после пятилетней реконструкции открыли николаевскую школу №36, на которую потратили 50 миллионов гривен.

Позже, в Николаеве направили дополнительные 7 миллионов гривен на реконструкцию школы №36, где не достроили спортзал и пищеблок.