«За 5 лет благодаря депутатам от «Нашего края» удалось реконструировать школу №36», – Кормышкин

По инициативе депутатов партии «Наш край» за 5 лет удалось полностью реконструировать Николаевскую городскую школу №36, которая на сегодняшний день отвечает всем образовательным нормам.

Об этом заявил глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин, передает пресс-служба партии.

«Сегодня состоялось открытие школы №36, проектирование и строительство которой началось по инициативе депутатов от «Нашего края». За эти 5 лет наша команда смогла добиться реализации этого проекта – построить школу, которая отвечает всем образовательным нормам. Очень надеюсь на то, что такие учебные заведения как можно чаще в дальнейшем будут открываться в Николаеве и Николаевской области. Пусть люди видят, как действующая власть в лице мэра и депутатов выполняют свои обещания, которые дали годами ранее. Хотелось бы увидеть, что наша новая власть в лице нашего губернатора сделает – пока только одни обещания. А пока это только результат работы нашей команды», – отметил глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин.

В школе №36 в пятницу, 17 января торжественно открыли второй корпус. Масштабная реконструкция здания школы №36 началась еще в 2015 году по инициативе депутатов партии «Наш край» Юрия Гранатурова и Вячеслава и Сергея Карцевых.

«Ремонтные работы в учебном заведении начали в 2015 году. Мы полностью контролировали все процессы. Здание ремонтировали в несколько этапов. На его реконструкцию из городского бюджета направили около 50 миллионов гривен. За эти средства был решен ряд многолетних проблем, в частности, заменены старые окна на металлопластиковые, выполнена кирпичная кладка стен и перегородок, усилены перекрытия, заменена электропроводка, внутренние и наружные сети водопровода, канализации, наружные сети отопления, вытяжная вентиляция», - рассказал Сергей Карцев.

С момента начала строительства депутаты от «Нашего края» в городском совете взяли под свой личный контроль процессы проектирования и строительства. В корпусе, который был открыт, расположен большой спортивный зал, столовая, в которой установлено современное оборудование для приготовления и хранения пищи, было установлено видеонаблюдение для безопасности учащихся. Кроме этого, в обновленных корпусах учтены все требования инклюзии: отдельные санитарные комнаты и лифты для детей с особыми потребностями.

«Реконструированная школа полностью соответствует всем требованиям к современному учебному заведению. Все здесь сделано с любовью и заботой про наших детей. Надеемся, что они с радостью будут идти в школу. Это пример консолидированной и планомерной работы. Поздравляю всех с ее окончанием», - обратился к присутствующим Юрий Гранатуров.

Напомним, что руководитель областной организации партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин определил одним из приоритетов своей работы и работы партии на 2019 - поддержку и реализацию проектов в сферах образования и здравоохранения. Соответствующее решение было принято на всех уровнях, начиная с организаций партии, представленных в ОТГ, заканчивая городами областного подчинения.