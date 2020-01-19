«Золушка и Стратон»: В Минюсте рассказали о самых популярных и редких именах, которыми называли малышей в двух областях Украины

Список опубликован на официальном сайте.

В Киеве в 2019 году родились 32 634 ребенка, в Киевской области — 14 361, а в Черкасской — 7672.

В столице самыми популярными женскими именами стали Саломея, Мария, Варвара, Милана, Арина, а мужскими — Александр, Дмитрий, Матвей, Марк. В Киевской области новорожденных девочек называли чаще всего — Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; мальчиков — Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван. В Черкасской области самыми популярными женскими именами были Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; мужскими — Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Также в управлении опубликовали список самых редких имён, которые давали детям родители.

В Киеве: женские — Ореста, Фрота, Аннабель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; мужские — Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак. В Киевской области: женские — Агуник, Хаул, Дьйомерси, Лаян, Орияна; мужские — Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут. В Черкасской области: женские — Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужские — Брайан, Граф, Исай, Нелей.

Ранее были названы редкие имена, которыми называют маленьких николаевцев: «Чингизхан, Тамирлан, Зульфия-Мелания, Лилит».