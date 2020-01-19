Глухой житель США подал в суд на Pornhub из-за отсутствия субтитров к видео

Глухой житель США Ярослав Сурис подал в суд на Pornhub из-за отсутствия скрытых субтитров во многих видео.

Об этом пишет TMZ.

Мужчина заявил, что политика порносайта ущемляет его права и идет вразрез с законом о гражданах США с ограниченными возможностями.

По его словам, он пользуется премиум-аккаунтом на сайте и не может понять диалоги во многих видео, так как в роликах нет субтитров. Сурис потребовал добавления в видео субтитров и выплаты ему компенсации за ущерб.

В свою очередь вице-президент Pornhub Кори Прайс сказал, что на сайте есть специальный раздел с видео с субтитрами, в котором сейчас находится 410 роликов.

Ранее сообщалось, что «Pornhub» подарил «Volkswagen Jetta» своему фанату с инвалидностью.