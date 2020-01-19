Миллионы акул страдают от рыболовных крючков, которые остаются в теле до 7 лет

Миллионы акул во всем мире ежедневно страдают от рыболовных крючков, которые остаются в теле животных до 7 лет. При этом акулы не могут их вывести самостоятельно.

Об этом пишет «The Daily Mail».

Согласно новым исследованиям Гавайского университета, рыболовные крючки цепляются за кожу и рот акул и остаются там многие годы, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем, в частности, внутреннее кровотечение и некроз тканей.

С 2011 по 2019 годы морские биологи выслеживали тигровых акул у Таити и обнаружили, что у 38% был хотя бы один рыболовный крючок. Коммерческие рыбаки используют специальные рыболовные сетки с десятками тысяч таких крючков. Их выбрасывают в океан и оставляют на морском дне или крепят на поверхность океана с помощью поплавков.

Такие рыбаки в основном охотятся на ценную рыбу – тунец и меч-рыбу. Однако и другие рыбы могут оказаться в плену крючков. Рыбаки в основном не ловят акул – акул просто привлекают их приманки.

Если акулы зацепились за такую ловушку, то часто вырываются из нее, перекусывая сетку челюстями, объясняют исследователи. После таких приключений акулы могут уплыть с крючками, врезанными в желудки, горло, нос или вокруг челюстей. Ученые вместо этого предлагают перейти на использование крючков из углеродистой стали, которые выпадут из тела акул гораздо раньше.

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