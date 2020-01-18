«Где бы вы не были, нажмите автомобильный сигнал»: Президент МАУ призвал встретить погибших в авиакатастрофе акцией солидарности

Президент МАУ Евгений Дыхне призвал украинцев приобщиться к церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе под Тегераном. В воскресенье, 19 января, их тела доставят самолетом в аэропорт «Борисполь».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это особый день не только для коллектива МАУ, родных погибших, но и для всех многочисленных соотечественников. Наши ангелы заслуживают на особое приветствие дома. Предлагаю завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы не были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами... потерянным в небе Ирана», – написал он.

«Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей почетной стражи» на «прилете» экипажа PS 752», – добавил он.

В связи с траурными мероприятиями по случаю трагически погибших завтра на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта «Борисполь» возможны временные незначительные ограничения движения транспорта, отметили в управлении госохраны.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.

Каждая семья погибших украинцев получит 200 тыс грн. компенсации от государства. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Власти Ирана согласились передать черные ящики самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными в Тегеране.