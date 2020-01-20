Угроза монархии: Британский журнал выпустил статью с иллюстрацией Меган Маркл и принца Гарри рядом с Карлом Марксом

В британском журнале The Economist вышла статья с иллюстрацией, на которой рядом с ярым противником монархии - Карлом Марксом размещены портреты принца Гарри с супругой Меган Маркл.

Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на журнал.

На страницах издания говорится о том, что бренд «Сассекс» представляет наибольшую угрозу для монархии за всю современнную историю. Маркс показан как человек, который в свое время предсказывал, что капитализм уничтожит все остатки феодализма. Что в свою очередь «разорвало бы на части пестрые феодальные связи, которые связывали человека с его естественным начальством», как говорится в Манифесте коммунистической партии.

«Это бы утопило религиозный экстаз и рыцарский энтузиазм в «ледяной воде эгоистических расчетов». И это подчинило бы каждый национальный институт революционной логике глобального рынка», - идет речь в статье.

В книге «Английская Конституция» (1867 г.) Уолтер Бэджет, экономист и философ XIX века (заодно и третий главный редактор журнала The Economist, который был основан его тестем Джеймсом Уилсоном), объяснил, почему монархия оказалась устойчивой. В ее британской форме она не подрывала капитализм, а укрепляла его, действуя как клей в разделенном на антагонистические классы обществе и отвлекая массы от реального источника власти (от работы правительства). Корона делала инъекцию величия, романтики, тайны и драмы в жизнь британского народа, смягчая тоскливую перспективу быть винтиком в механизме капитализма.

Авторы статьи допускают, что герцог и герцогиня Сассекские скоро докажут, что Маркс был прав. Они представляют собой самую глубокую опасность для сохранения монархии со времен мистера Бэджета.