В Киев доставили тела украинцев, погибших в сбитом в Иране самолете – на траурную церемонию пришло руководство государства

В Киев 19 января доставили тела 11 украинцев, погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Прямую трансляцию ведет канал «in time Ukraine LIVE».

Самолет с телами украинцев прибыл в аэропорт Борисполь. В память о погибших проводят траурную церемонию. Военнослужащие с почестями переносят гробы из самолета в катафалки.

На церемонии, на взлетной полосе присутствует руководство государства – президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие члены правительства, глава СБУ Иван Баканов, спикер Дмитрий Разумков.

Напомним, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.