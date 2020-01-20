Оркестр Парижской оперы дал уличный концерт в знак протеста против пенсионной реформы

Оркестр и хор Парижской оперы поддержали протестующих против пенсионной реформы, дав бесплатный концерт под открытым небом.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Reuters».

Музыканты выступили на лестнице исторического здания оперы Гарнье. Во время получасового концерта исполнялись отрывки композиций классической музыки и увертюры из опер Бизе и Верди. В завершении выступления оркестр сыграл национальный гимн Франции – «Марсельезу».

Артисты Парижской оперы уже месяц бастуют в знак протеста против пенсионной реформы, которая положит конец многовековой традиции государственной поддержки музыкантов.

В соответствии с соглашением, подписанным в 1698 году во время правления Людовика XIV, танцоры Парижской оперы могут уйти на пенсию в полном объеме в возрасте 42 лет, певцы в возрасте 57 лет и музыканты в возрасте 60 лет.

🔴Action en cours de tous les corps de métiers de l’Opéra National de Paris et de la Comédie Française sur les marches de l’Opéra Garnier pour protester contre la #reformedesretraites.#ReformeRetraites #retraites #Opéra #Paris #greve18janvier pic.twitter.com/BNRgctdglb — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 18, 2020

Пенсионная реформа во Франции предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

Напомним, что в Украине увеличился срок трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию.