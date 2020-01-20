Спикер Парламента Разумков с рабочим визитом приедет в Николаев

В среду, 22 января, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков с рабочим визитом приедет в Николаев.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Николаевской ОГА.

По имеющейся информации, он прилетит самолет из Киева в Херсон, а в Николаев приедет на автомобиле.

В городе у него запланировано посещение ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект». После спикера Рады повезут на ГП «Детьта-лоцман», где покажут ему тренажер, с помощью которого проходят обучение и переобучение лоцманы.

На этом визит Дмитрий Разумкова завершится, и он уедет в Одессу.

По информации собеседника в ОГА, также планировалась встреча с партактивом местной организации «Слуги народа», однако из-за сложившейся внутри организации ситуации от этой идеи отказались. Большинство работников, которые работали в избирательном штабе партии на выборах в Парламент и президентских выборах, до сих пор не получили обещанную заработную плату. Ввиду этого, чтобы не дать возможность конфликту разгореться, местные руководители организации приняли решение не проводить встречу Разумкова с партактивом.

Как известно, Дмитрий Разумков до того, как занять пост спикера, возглавлял партию «Слуга народа».

Напомним, что он женат на дочери покойного мэра Николаева Владимира Чайки Юлии.