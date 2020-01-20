В Николаеве разыскивают мужчину, который ушел из дома еще 25 декабря и до сих пор не вернулся

Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области устанавливает местонахождение Швеца Александра Геннадиевича 1992 года рождения, который 25 декабря 2019 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые, глаза карие, может носить бороду. Был одет в спортивные штаны, или синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего граждан просят звонить по номеру (0512) 64-95-99 или 102, или в Ингульский отдел полиции по адресу: город Николаев, улица 12-я Продольная, 42А.

Напомним, что на Николаевщине разыскивают подростка, который пропал ещё в начале декабря.