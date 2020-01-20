«Медико – Природничий Університет» проводит зимний набор студентов на 2020 год на очную (дневную, вечернюю), заочную и дистанционную формы обучения. Набор осуществляется без ВНО (на основе диплома бакалавра, специалиста, магистра с зачислением на II - III курсы. На основании диплома младшего специалиста (ВНО -украинский язык и литература), зачисление на ІІ-ІІІ курс по специальностям :
223 МЕДСЕСТРИНСТВО
Специализации:
- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);
- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);
- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);
- сестра медицинская по диетическому питанию.
053 ПСИХОЛОГИЯ
Специализации:
- практическая психология;
- медицинская психология.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А
Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/
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Университет также предоставляет возможность всем желающим пройти курсы эстетической косметологии, массажа и лечебной физкультуры. Они позволят за небольшой промежуток времени приобрести новые знания, повысить профессионализм и оставаться конкурентоспособным. Занятия проводятся в группах по 5-10 человек и индивидуально. После окончания слушатели курсов получают сертификат.
«Медико - Природничий Університет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!