«100% экстра-фальшивка»: Николаевский производитель масла, который ранее уже штрафовал АМКУ, снова попался на фальсификате

В Николаевской области фирма «Николаевмолпром» снова попалась на фальсификате сливочного масла.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

Мониторинг сливочного масла проводился в четырех регионах Украины — Сумы, Черкассы, Новая Одесса (Николаевская область) и Калуш (Ивано-Франковская область), в рамках медийного проекта «СТОП Фальсификат». Масло покупали в случайно выбранных супермаркетах, а затем направляли его образцы для прохождения экспертизы.

Три недели две лаборатории параллельно исследовали по 77 одинаковых образцов масла. Еще 77 остались в холодильнике под замком, ключ от которого остался в опечатанном сейфе Министерства экономики вместе с кодами. По результатам исследования, 21% отобранных производителей производит не натуральное сливочное масло, а фальсификат.

— Каждая пятая пачка масла, которую отобрали эксперты в разных уголках Украины, фальсификат, подделка, обман. Назвать это можно как угодно, но только не маслом, - говорится в сюжете.

В итоге проверка показала, что ООО «Николаевмолпром», который находится в поселке городского типа Доманевка Николаевской области, вместо сливочного масла производит фальсификат. В лаборатории проверяли два его продукта - сливочное масло «Экстра» и сливочное масло «Селянское».

— Тут еще издевательская надпись «экстра», но это 100% фальшивка. В обеих плитках в лаборатории нашли 100% чего угодно, только не сливок, - комментируют результаты исследования образцов масла от николаевского производителя эксперты.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. Эти обыски привели к «маргариновому скандалу» - в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, и которое предназначалось для поставок в школы, доля молочных жиров составляет менее одного процента.

Также сообщалось, что Антимонопольный комитет оштрафовал николаевскую фирму, которая продавала маргарин под видом сливочного масла.