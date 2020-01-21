В США приют написал о хаски, которую никто не хотел забирать из-за необычных глаз – желающих приютить собаку оказалось более 150 человек

В приют Husky House в Нью-Джерси заводчик сдал хаски по кличке Джубили, которая выглядела удивлённой из-за необычного расположения глаз.

Об этом пишет CNN.

Несмотря на то, что никаких проблем со здоровьем у собаки не было, за два года ей не смогли найти новую семью. Приют на Facebook рассказал историю собаки, после чего этот пост стал вирусным.

«Меня зовут Джубили. Мне 4 года, я – девочка породы хаски, которая много времени провела в Husky House. Меня привезли от заводчика, который не смог меня продать. Он сказал, что это потому, что я странно выгляжу. Хаски – величественные собаки, и я не знаю, почему я не выгляжу как они», – говорится в посте.

К ним поступило более 150 заявок от людей, которые хотели взять Джубили. Забрала собаку семья, которая подала заявку ещё до того, как хаски стала известна. Теперь у неё есть любящая семья, в которой живут еще две хаски.

Ранее сообщалось, что социализированным собакам и щенкам с николаевского «Центра защиты животных» ищут хозяев.