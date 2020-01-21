PDF-файлы нам пытаются продать за миллионы, - министр заявила о неудаче эксперимента с электронными учебниками

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет, что эксперимент по использованию электронных образовательных материалов в пилотных школах завершился негативно из-за неудовлетворительного качества электронных образовательных материалов, но в будущем будет возобновлен.

Об этом Новосад рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

- У нас был такой эксперимент, он завершился, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная – перед тем как внедрять такое популярное словосочетание, как электронный учебник, надо его пропилотировать, - рассказала Новосад.

По словам министра, в рамках эксперимента были закуплены планшеты на тысячу школ, но главная проблема оказалась на этапе закупки электронных учебников.

- Министерство объявило конкурс, но то, что нам подали производители – это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники – это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать. Я не могу допустить, чтобы такое закупалось за публичные средства и попадало в школы. Это нельзя назвать электронными образовательными материалами – это просто какие-то pdf-ки, к которым где-то пристроили звук, где фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен, - констатировала она.

Новосад подчеркнула, что с такими материалами качество обучения абсолютно не изменится. В связи с этим в конце 2019 года она приняла решение приостановить проведение данного конкурса. В то же время министр отметила, что эксперимент по пилотированию электронных учебников будет возобновлен.

- Мы сделаем вторую попытку. На этот год мы снова заложили деньги на электронные учебники и сейчас должны подготовить новые нормативные документы и новые требования к экспертизе этих учебников, а также начать диалог с производителями, - заявила Новосад.

На вопрос, можно ли уже сейчас сказать, насколько эффективен такой метод по сравнению с традиционным обучением, министр ответила, что пока не видела исследования, которое бы показывало, что использование электронных учебников резко улучшает образовательные достижения учащихся.

- Это бесспорно влияет на определенные навыки и цифровую грамотность, это позволяет не носить с собой учебники из школы домой. И мне кажется, что желание иметь электронные учебники больше вызвано мировым трендом на диджитал, чтобы показать, что мы не отстаем. Поэтому должны быть проведены хорошие фундаментальные исследования, чтобы понять, дает ли это какой-то эффект или нет, - считает она.

Напомним, что ГБР расследует закупку услуг по доступу к электронным учебникам, которую провели чиновники Николаевской ОГА и коммунального учреждения «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений». В рамках этого производства 28 ноября 2019 года следователи ГБР изымали документы в здании Николаевского облсовета.

Речь идет о программе «Электронный учебник», которую в Николаевской области внедряла команда теперь уже экс-главы Николаевской ОГА Алексея Савченко. За эту программу отвечал его заместитель Александр Кушнир. В качестве примера внедрения программы он приводил Врадиевский район, где все учебные заведения подключились к системе «Электронный учебник».

По информации «Преступности.НЕТ», уголовное производство было открыто в июне 2019 года. При этом услуги по закупке ключей доступа были заказаны у одесской фирмы «Электроник Солюшенс». В частности, 1 июля 2019 года коммунальное учреждение «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского областного совета заключило договор на сумму в 9,98 миллионов гривен. При этом 13 апреля 2018 года Департамент образования и науки Николаевской ОГА заключил с этой же фирмой договор на 12,9 миллионов гривен.

По информации издания «Думская», фирма «Электроник Солюшенс» принадлежит некоему Дмитрию Скоморохову. Ранее фирма называлась «Карлитон-Сервис» и занималась организацией похорон, но в 2017 переквалифицировалась на «консультационные услуги в области компьютерных технологий» и «деятельность по управлению компьютерным оборудованием». В Одессе она оказала аналогичных услуг на 14 миллионов гривен. При этом издание отмечает, что услуги у этой компании придется заказывать каждый год.