Власти Амстердама решили выкупить кредиты молодежи, чтобы дать им «новый старт» для учебы и работы

В Амстердаме местные власти решили помочь молодым людям, которые хотят найти работу или пойти учиться.

Об этом сообщает The Guardian.

Средний уровень долгов среди молодежи увеличивается во всей Европе. Из-за этого они не выходят на рынок труда (людям не хватает средств, чтобы закончить учебу) или вообще не могут позволить себе пойти учиться.

Власти Амстердаме решили побороться с этой тенденцией и дать молодым людям «новый старт». В рамках специальной программы муниципальный кредитный банк выкупит у кредиторов долги молодых жителей города.

При этом, молодые люди получат новый займ для погашения долга, а большую его часть можно «погасить» за счет хорошей успеваемости.

Проект стартует в феврале. Также к каждому участнику будет приставлен тренер, который будет помогать и составлять личный план.

«Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее. Поэтому сейчас мы поможем им начать все сначала», — говорит заместитель мэра Амстердама Маржолайн Мурман.

Согласно официальным данным, у 34% жителей города в возрасте 18−34 лет есть долги. Средний размер долга также увеличился — с 12 400 евро в 2015 году до 13 700 евро в 2019.