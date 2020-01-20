«Мы знаем своих Героев и храним память о них», - николаевские десантники почтили подвиг погибших «киборгов»

Николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 20 января почтили память погибших участников обороны Донецкого аэропорта.
Об этом сообщили в пресс-службе 79-й бригады.
В эти дни в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта, которые вошли в новейшую историю Украины под именем «киборги» как пример несокрушимости, отваги и самопожертвования. Вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил и добровольческими отрядами активное участие в боевых действиях при обороне ДАПа принимали и николаевские десантники.
«Мы потеряли в этих боях 19 побратимов. Сегодня в ходе торжественного мероприятия в части мы вспомнили их поименно. Десантники почтили память павших возложением цветов к Мемориалу Памяти, а также к подножию Мемориала «Струны памяти» на площади Соборной в ходе городских мероприятий по чествованию погибших защитников Отечества. Оркестр военной части был привлечен к участию в концерте-реквиеме, посвященном 5-летию обороны Международного аэропорта «Донецк» имени С. Прокофьева. Концерт-реквием подготовил сводный оркестр Николаевского гарнизона. Он состоялся в рамках общенациональных мероприятий, цель которых – почтить подвиг «киборгов». Мы знаем своих Героев и храним память о них», - сообщили в 79-й бригаде.