«Мы знаем своих Героев и храним память о них», - николаевские десантники почтили подвиг погибших «киборгов»

Николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 20 января почтили память погибших участников обороны Донецкого аэропорта.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й бригады.

В эти дни в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта, которые вошли в новейшую историю Украины под именем «киборги» как пример несокрушимости, отваги и самопожертвования. Вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил и добровольческими отрядами активное участие в боевых действиях при обороне ДАПа принимали и николаевские десантники.