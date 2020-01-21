Скандальный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк.

Об этом сообщает «Суд Инфо».

Отмечается, что голосование состоялось сегодня, 21 января. За Вовка было отдано 39 голосов.

Напомним, 20 августа прошлого года Вовк заявил о сложении полномочий. И.о. главы суда был назначен Владимир Келеберда. Тогда Высший совет правосудия отказался отстранить от правосудия на два месяца председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Как известно, 26 июля 2019 детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели санкционированные следственные действия в помещениях Окружного административного суда города Киева и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

Позже в НАБУ заявили, что председатель и некоторые судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Также НАБУ опубликовало фрагменты записей разговоров фигурантов дела. 2 августа Вовку объявили о подозрении.