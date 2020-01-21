Предприятию остаются копейки: На «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о составляющих тарифа

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о составляющих тарифа на тепловую энергию.

Об этом сообщается на странице предприятия.

«В нашем обществе постоянно существует мнение, что чем выше тариф на тепловую энергию тем более обогащается теплоснабжающее предприятие. При этом никто не задумывается, что входит в структуру тарифа, как он начисляется и какой процент получает предприятие», - говорится в сообщении.

Рост тарифа происходит в основном за счет повышения стоимости газовой составляющей, доля которой на сегодняшний день составляет в действующем тарифе 85,13%. Однако в связи с задолженностью перед АО «НАК «Нафтогаз Украины» и на основании постановления КМУ №217 от 18 июня 2014 года, отчисления за газ составляет 90%, а не 85,13%, как предусмотрено структурой действующих тарифов, а к предприятию попадает только 10% от начисленных средств.

«Этих средств не хватает даже на выплату заработной платы с начислениями, не считая ремонтные работы для подготовки к отопительному сезону и расчеты с поставщиками. Так например. От уплаченных 1000 гривен за услугу централизованного отопления к предприятию из этой суммы попадает лишь 100 гривен, а 900 гривен автоматически поступает в пользу АО «НАК« Нафтогаз Украины», - отметили на предприятии.

«В связи с экономической необоснованностью действующих тарифов и отсутствием на государственном уровне механизма возмещения разницы в тарифах, с каждым годом у предприятия возрастает кредиторская задолженность перед поставщиками энергоресурсов», - добавили на ОКП.

Ранее, на «Николаевоблтеплоэнерго» и «ТЭЦ» заявили, что тепло в декабре 2019 года обошлось горожанам дешевле, чем в декабре 2018 года.