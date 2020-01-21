Японская компания передала Минифраструктуры проект кредитного соглашения по строительству моста через Южный Буг в Николаеве

В Министерстве инфраструктуры Украины получили обновленный отчет Японского Агентства Международного Сотрудничества «JICA» и проект кредитного соглашения по строительству моста через реку Южный Буг в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра инфраструктуры Украины Наталья Форсюк.

«В декабре заказала японским богам строительство нового Николаевского моста, а в январе имею на столе обновленный отчет Японского Агентства Международного Сотрудничества JICA (хороший, с чертежами) и проект кредитного соглашения к нему! Теперь будем посылать во вселенную сигналы о тендере на обновление ТЭО, отвод земли и получения кредита!» – написала замминистра.

Ранее, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.

В октябре 2018 года в мэрии Николаеве состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены четыре возможных варианта о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.

В марте 2019 года бывший тогда Президентом Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры с компанией JICA касательно строительства объездного мост через Южный Буг в Николаеве завершены.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, будучи с рабочим визитом в Николаеве, сообщил, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.

Позже стало известно, что Украина не передала японской компании «JICA» свои решения по строительству моста через Южный Буг в Николаеве.

Также, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году можно начать лишь проектирование японского моста, но никак не строительство.